Кресло президента Украины Владимира Зеленского - "не очень уютное" и "колючее". О том, какие действия бы предпринял на месте Зеленского политолог Сергей Станкевич, эксперт рассказал в интервью Украина.ру

Станкевич предлагает президенту Украины начать с шоковой акции по обузданию олигархов.

«Например, с закона о чрезвычайной национализации критических энергетических активов. Чтобы не дать Украине замёрзнуть и не позволить её шантажировать холодомором. Предусмотреть компенсацию собственникам за активы, но отложить выплаты на будущее — после реприватизации», — сказал Станкевич, очевидно имея в виду энергоимперию Рината Ахметова.

Следующим шагом эксперт предлагает "утилизацию радикалов". Ахметов возмутился словами Зеленского о его причастности к госперевороту © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

«Банды братков, ежедневно готовых за небольшую плату в роли «патриотов» штурмовать офис президента и Верховную Раду, должны, наконец, остаться в прошлом. Как и их спонсоры-заказчики-покровители. Ну и, конечно, Украине пора уже переходить от войны к миру и развитию. Как там в песне? "Были мы солдаты, а теперь до хаты"».

В заключение Станкевич со всей ответственностью заявляет, что мирное урегулирование в Донбассе всё ещё возможно, и стремление к нему и должно быть главной задачей украинского президента.

Полностью интервью можно прочитать здесь.