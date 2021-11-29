Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского была срежиссирована как массовое зрелище, но и в нём было рациональное зерно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политик и эксперт Сергей Станкевич

Ранее ряд экспертов высказывал обеспокоенность деградацией позиции Украины в рамках Минских соглашений и Нормандской группы, из-за Киева ставились под вопрос сами переговоры. Станкевич подчеркнул, что в ходе пресс-конференции Зеленский не торпедировал переговорные форматы.

«Давайте извлечём полезное из хаотичного. Зеленский не отказывается от двух важнейших инструментов для мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Нормандский формат как переговорная площадка. И пакетное соглашение «Минск-2» как правовая основа урегулирования. Это важно, поскольку означает, что в диалоге между Украиной и Россией по-прежнему есть смысл», — сказал Станкевич. Сергей Станкевич: Путин и Зеленский должны перейти к прямым контактам © РИА Новости, Владимир Песня

В ходе беседы Зеленский не употребил токсичную формулу "Донбасс только вместе с Крымом", что оставляет пространство для мирного урегулирования конфликта, заключил Станкевич.

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