В Вашингтоне происходит кризис управления: падение рейтинга администрации Байдена и правящей Демократической партии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Дробницкий

Нынешняя американская администрация пришла под лозунгом «Америка возвращается», заявив о себе, что их компетентность выше предыдущей администрации Трампа. Однако дела у новых властей пошли из рук вон плохо по причине внутреннего раскола, рассказал собеседник издания.

«Там сражаются между собой несколько кланов, аппаратный успех важнее стратегического. Иначе они бы не допустили такого развала управления и такого падения рейтинга…на деле полный хаос, полный развал госуправления. Отчасти это объективный процесс для Соединённых Штатов в нынешнем состоянии», — сказал Дробницкий. США стремятся оправдать провалы Зеленского - посол © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На фоне развала, когда из рук всё валится, конечно, рейтинг будет падать, несмотря на то, что пресса всячески выступает за Байдена, но целый ряд очевидных провалов во внутренней и во внешней политике приводит к тому, что рейтинг падает, заключил эксперт.

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