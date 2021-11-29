Большие системные договорённости с США невозможны по причине активной борьбы за власть в вашингтонских коридорах. Подходы у разных американских кланов разнятся и по вопросам России и Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Дробницкий

Недавние визиты высокопоставленных лиц из Вашингтона в Москву — Виктории Нуланд, Уильяма Бёрнса, Джона Керри, показывают то, что каждая из властных групп хочет заявить о своей субъектности в отношении России, подчеркнул эксперт. «Опустили ниже плинтуса». Дробницкий рассказал о разборках в вашингтонских властных коридорах © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«У них по разным делам разное дело. Условно говоря, Салливан считает, что война с Россией необязательна, а Блинкен — что обязательна, не то, чтобы он хочет ядерную войну, просто считает, что русские в последний момент отступят. Салливан считает, что не нужно переделывать никого, ни Россию, ни Китай, сдерживания достаточно, причём помягче, во избежание конфликта», — сказал Дробницкий.

В целом клан Салливана стремится создавать новые международные правила, чтобы у западного блока было больше преференций, а Блинкен говорит, что Америка не будут ослаблять давление, и любое отступление — ошибка, сказал эксперт. Похоже кланы относятся и к украинскому вопросу — Салливан поддерживает невмешательство в украинский конфликт, в то время как Блинкен за активную поддержку киевского режима.

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