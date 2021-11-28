Украинской власти нужно продемонстрировать шоковую акцию, подтверждающую серьезность намерений президента. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политический эксперт Сергей Станкевич

Эксперт предлагает ввести закон о чрезвычайной национализации энергетических активов, чтобы не позволить олигархам шантажировать страну "холодомором". Ахметов возмутился словами Зеленского о его причастности к госперевороту © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

«Пусть депутатское монобольшинство поддержит национализацию базовой энергетики (с последующей реприватизацией) и тем самым реально поработает в роли «слуг народа». Те, кто в Верховной Раде проголосуют против соответствующего закона, просто сами себя разоблачат», — сказал Станкевич.

Собственникам должна быть предусмотрена компенсация за активы, но выплаты должны быть отложены на будущее — после реприватизации, полагает эксперт.

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