«Мы обеспокоены тем, что возобновленные односторонние действия конгресса… серьезно ослабят трансатлантическое единство в отношении России», — говорится в документе из посольства Германии в Вашингтоне.
Там утверждается, что Берлин «полон решимости успешно реализовать» достигнутые ранее двусторонние договоренности с целью «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».
По мнению Германии, газопровод не представляет угрозу для Украины, пока через страну осуществляется транзит газа, а «санкции США в отношении "Северного потока — 2" подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении [от 21 июля], ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины».