Правительство Германии призвало конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом 28 ноября сообщил портал Axios со ссылкой на документы

СМИ: «Северный поток — 2» могут запустить ещё до сертификации © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

Там утверждается, что Берлин «полон решимости успешно реализовать» достигнутые ранее двусторонние договоренности с целью «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

По мнению Германии, газопровод не представляет угрозу для Украины, пока через страну осуществляется транзит газа, а «санкции США в отношении "Северного потока — 2" подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении [от 21 июля], ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины».