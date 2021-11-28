Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе 28 ноября пригрозил России санкциями в случае «применения силы» на границе с Украиной, передает РИА Новости

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Он также отметил, что еще 18 месяцев назад предлагал организовать встречу НАТО и России.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

В Москве в свою очередь не раз отмечали наращивание сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.