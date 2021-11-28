«Если Россия решит применить силу, это, несомненно, вызовет ответные действия и последствия. Мы продемонстрируем свою волю и силу, и эти последствия будут такими, какими они были ранее, после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Тогда союзники НАТО и Евросоюз ввели жесткие финансовые и экономические санкции против России. Мы также с того времени осуществляем положения о коллективной защите, самые строгие со времен холодной войны», — сказал он.
Он также отметил, что еще 18 месяцев назад предлагал организовать встречу НАТО и России.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Москве в свою очередь не раз отмечали наращивание сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.