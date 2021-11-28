«Увидите, Белоруссия прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15-20, чтобы именно сейчас, посадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще болезненнее» — сказал Порошенко.
По его словам, закупка электроэнергии у Белоруссии — это «ловушка, целью которой является возвращение Украины в зависимость от российских энергоносителей».
Минэнерго Белоруссии подтвердило возобновление с 21 ноября поставки электроэнергии на Украину, уточнив, что экспорт идет в соответствии с контрактом на ноябрь. Украинская оппозиция критикует власти Украины за импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ.
На днях сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украине.ру предупредил, что украинское руководство строит слишком оптимистичные сценарии прохождения отопительного сезона. При любых отклонениях от него электроэнергии Украине может не хватить даже с учётом импорта из Белоруссии.