Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Украине с наступлением морозов. Такую точку зрения высказал 28 ноября бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью телеканалу «Прямой»

Марунич: Импорта электроэнергии из Белоруссии Украине может не хватить © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

По его словам, закупка электроэнергии у Белоруссии — это «ловушка, целью которой является возвращение Украины в зависимость от российских энергоносителей».

Минэнерго Белоруссии подтвердило возобновление с 21 ноября поставки электроэнергии на Украину, уточнив, что экспорт идет в соответствии с контрактом на ноябрь. Украинская оппозиция критикует власти Украины за импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ.

На днях сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украине.ру предупредил, что украинское руководство строит слишком оптимистичные сценарии прохождения отопительного сезона. При любых отклонениях от него электроэнергии Украине может не хватить даже с учётом импорта из Белоруссии.