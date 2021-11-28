«Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов и, вероятно, уменьшится до 35 миллионов к 2050 году. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал Украины, а значит, и основу для устойчивого развития», — говорится в документе.
Отмечается, что недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остается одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей. Распространенность поведения с высокой степенью риска и неинфекционные болезни являются одними из основных причин одной из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин.
«Около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Более половины этих смертей можно предотвратить», — сказано в справке.
Кроме того, по данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 миллионов украинских работников, и их численность, вероятно, будет дальше расти.
Подчеркивается, что высокий уровень бедности и трудности с поиском трудоустройства с достойной оплатой усиливаются политическими, социальными и факторами безопасности, стимулирующими миграционных отток.
Ранее пресс-служба Госстата страны сообщила, что население Украины за 9 месяцев 2021 года сократилось почти на 270 тысяч человек, общая численность населения по состоянию на октябрь составляла 41 миллион 319 тысяч человек.