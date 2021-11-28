Население Украины может сократиться до 35 миллионов человек к 2050 году, это один из самых быстрых в мире темпов сокращения населения. Об этом 28 ноября сообщили в аналитической справке Организации объединенных наций (ООН)

Исчезающая страна. Почему и куда из Украины уезжает население? © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Отмечается, что недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остается одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей. Распространенность поведения с высокой степенью риска и неинфекционные болезни являются одними из основных причин одной из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин.

«Около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Более половины этих смертей можно предотвратить», — сказано в справке.

Кроме того, по данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 миллионов украинских работников, и их численность, вероятно, будет дальше расти.

Подчеркивается, что высокий уровень бедности и трудности с поиском трудоустройства с достойной оплатой усиливаются политическими, социальными и факторами безопасности, стимулирующими миграционных отток.

Ранее пресс-служба Госстата страны сообщила, что население Украины за 9 месяцев 2021 года сократилось почти на 270 тысяч человек, общая численность населения по состоянию на октябрь составляла 41 миллион 319 тысяч человек.