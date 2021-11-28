Посол подчеркнул, что у супруг дипломатов отнимают аккредитацию, а детям не выдают визы, и все это в свете заявления Вашингтона о бережном отношении к семье и традиционным ценностям.
«В действительности нас по-прежнему воспринимают противниками. Атмосфера отравлена русофобией», — сказал Антонов.
Он считает американский подход к отношениям с Россией односторонним: Вашингтон обсуждает с Москвой лишь те вопросы, которые представляют интерес для США.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала все механизмы диалога с Москвой. В частности, высылка российских дипломатов из Брюсселя говорит о том, что организация не хочет сотрудничать с РФ. Путин при этом подчеркнул, что в Брюсселе должны понимать, что снижение военно-политической напряженности отвечает не только интересам России, но и всего мира в целом.