Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 27 ноября в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что 27 российских дипломатов и их семьи покинут США 30 декабря

США стремятся оправдать провалы Зеленского - посол © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В действительности нас по-прежнему воспринимают противниками. Атмосфера отравлена русофобией», — сказал Антонов.

Он считает американский подход к отношениям с Россией односторонним: Вашингтон обсуждает с Москвой лишь те вопросы, которые представляют интерес для США.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала все механизмы диалога с Москвой. В частности, высылка российских дипломатов из Брюсселя говорит о том, что организация не хочет сотрудничать с РФ. Путин при этом подчеркнул, что в Брюсселе должны понимать, что снижение военно-политической напряженности отвечает не только интересам России, но и всего мира в целом.