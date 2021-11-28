Президент Украины Владимир Зеленский на днях в ходе пресс-марафона назвал украинского журналиста Дмитрия Гордона «позорищем». Трансляция мероприятия велась в Facebook

«Зеленский умер»: Гордон высказался против президента Украины © Facebook/Дмитрий Гордон

«Господи, Боже мой! Разве это главное? Я там не вижу, как дети мои растут, вот это я должен. Должен только им. Позорище», — сказал Зеленский.

На днях Гордон обвинил Зеленского в непорядочности. По словам журналиста, Зеленский обещал оставить пост президента после первого срока. Он также заверил, что фактически страной управляет на глава государства, а глава его офиса Андрей Ермак.

На неделе Гордон также разместил снимок в компании экс-политиков и известных медийных личностей Украины, намекнув на связь собравшихся с олигархом Ринатом Ахметовым. На фотографии вместе с Гордоном с бутафорскими мечами и щитами позируют экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Украины Владимир Гройсман, ведущий Савик Шустер и врач Евгений Комаровский. В украинских СМИ пошли слухи о возможном создании нового политического союза Авакова, Гройсмана и Яценюка. Политики в последнее время стали появляться на каналах, принадлежащих олигарху Ахметову, которому СМИ приписывают противостояние с Зеленским.