Страны НАТО перебрасывают тяжелое вооружение к белорусско-польской границе якобы для «сдерживания России», сообщают 28 ноября «Известия»

Никто в Европе не хочет конфликта между РФ и НАТО - глава МИД Венгрии © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк издания, в социальных сетях разместили кадры, на которых видно движение эшелона с несколькими десятками самоходных артиллерийских установок M109 Paladin, двигающихся через город Легвица в сторону Белоруссии.

Ранее было обнаружено перемещение в Прибалтику немецкой тяжелой бронетехники.

Кроме того, Британия сообщила о желании вернуть свой контингент в Германию, он был выведен его всего годом ранее. Планируется размещение около 250 единиц бронетехники, в том числе танки и артиллерия.

Источник издания в министерстве обороны России (МИД) подтвердил, что силы США и НАТО занимаются сосредоточением своей артиллерии в Польше.

«Предлог для наращивания военной группировки всегда найдется. Все всегда чем-то это оправдывают. Вопрос только, чем такие вещи заканчиваются. Современные противоречия, которые все более туго затягиваются в первую очередь между нами, США и Великобританией, все меньше находят возможности разрядки через какие-то переговоры», — заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.

Как заверил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в Европе никто не хочет конфликта между Россией и НАТО, предпринимаются все возможные попытки, чтобы предотвратить его. Сийярто добавил, что Венгрия как член НАТО имеет ряд обязательств, которые она должна выполнять. Однако он пообещал, что приложит максимум усилия для предотвращения конфронтации Североатлантического альянса и России. Он обвинил западноевропейские страны в «огромном лицемерии», в частности в отношении Москвы, заявив, что они могут говорить иначе, чем поступать.