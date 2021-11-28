«Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы подобный конфликт начинался. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен», — сказал министр.
Сийярто добавил, что Венгрия как член НАТО имеет ряд обязательств, которые она должна выполнять. Однако он пообещал, что приложит максимум усилия для предотвращения конфронтации Североатлантического альянса и России.
Он обвинил западноевропейские страны в «огромном лицемерии», в частности в отношении Москвы, заявив, что они могут говорить иначе, чем поступать. По его словам, маленькие государства такого себе не позволяют.
Сийярто отметил, что Западная Европа всегда критикует Россию и Китай, но продолжает вести с ней дела. Он подчеркнул, что Венгрия всегда «говорит то, что делает».
Накануне стало известно, что страны НАТО перебрасывают тяжелое вооружение к белорусско-польской границе для «сдерживания России». Кроме того, Британия сообщила о желании вернуть свой контингент в Германию, он был выведен всего годом ранее. Планируется размещение около 250 единиц бронетехники, в том числе танки и артиллерия.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.