В Европе никто не хочет конфликта между Россией и НАТО, предпринимаются все возможные попытки, чтобы предотвратить его. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто, передает RT

Сийярто объяснил Украине, почему Венгрия покупает вакцину у России © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сийярто добавил, что Венгрия как член НАТО имеет ряд обязательств, которые она должна выполнять. Однако он пообещал, что приложит максимум усилия для предотвращения конфронтации Североатлантического альянса и России.

Он обвинил западноевропейские страны в «огромном лицемерии», в частности в отношении Москвы, заявив, что они могут говорить иначе, чем поступать. По его словам, маленькие государства такого себе не позволяют.

Сийярто отметил, что Западная Европа всегда критикует Россию и Китай, но продолжает вести с ней дела. Он подчеркнул, что Венгрия всегда «говорит то, что делает».

Накануне стало известно, что страны НАТО перебрасывают тяжелое вооружение к белорусско-польской границе для «сдерживания России». Кроме того, Британия сообщила о желании вернуть свой контингент в Германию, он был выведен всего годом ранее. Планируется размещение около 250 единиц бронетехники, в том числе танки и артиллерия.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.