Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба посчитал, что членство страны в Европейском союзе (ЕС) и НАТО является лишь вопросом времени, передала 27 ноября немецкая газета Zeit

НАТО ведет военное освоение Украины - МИД РФ © пресс-служба президента Украины

«Мы полностью понимаем, что существует определенный скептицизм по поводу расширения ЕС на восток», — сказал министр, выразив мнение, что ЕС в ближайшие годы не сможет пообещать стране членство, но юридически и экономически Украина будет сближаться с ЕС.

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Поправки отменили внеблоковый статус Киева и зафиксировали «европейский выбор Украины и ее место как члена европейской семьи».

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в последнее время возросло количество военных провокаций Украины в Донбассе с применением вооружения, которое поставляется НАТО.