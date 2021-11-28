Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 27 ноября оценил предложение немецкого политика о вовлечении страны в решение миграционного кризиса на белорусско-польской границе, назвав его высокомерным, передает немецкая газета Zeit

Кулеба ответил, общается ли Киев с Москвой за спиной союзников © REUTERS, Leah Millis

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза обострился в начале ноября. Там скопились тысячи беженцев из Ближнего Востока, пытающихся прорваться в Европу.

В середине месяца депутат от Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид выступил с предложением открыть контролируемый путь для мигрантов в Польшу и вовлечь Украину в решение проблемы с беженцами на границе с Белоруссией. Он отметил, что для открытия внешних границ Евросоюза для большого потока нелегалов необходима упорядоченная процедура, которую можно проводить с помощью третьих стран, таких как Украина, временно разместив беженцев там.