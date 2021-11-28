«У нас прекрасные отношения с Германией и ЕС. Мы всегда рады обсудить на дипломатическом уровне важные для нас вопросы. Но то, как сформулированы предложения, — это высокомерие, которого мы не заслуживаем. Поэтому мы не будем рассматривать такие неуважительные предложения», — сказал дипломат.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза обострился в начале ноября. Там скопились тысячи беженцев из Ближнего Востока, пытающихся прорваться в Европу.
В середине месяца депутат от Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид выступил с предложением открыть контролируемый путь для мигрантов в Польшу и вовлечь Украину в решение проблемы с беженцами на границе с Белоруссией. Он отметил, что для открытия внешних границ Евросоюза для большого потока нелегалов необходима упорядоченная процедура, которую можно проводить с помощью третьих стран, таких как Украина, временно разместив беженцев там.