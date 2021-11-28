Перед сносом монумента на него нанесли надписи «НКВД — палачи» и «Слава Украине», после чего столкнули памятник с постамента с помощью грузовика.
Ранее предпринимались несколько попыток снести его, которые не увенчались успехом. Один из активистов пожаловался на то, что участников акции стали преследовать правоохранительные органы.
В начале месяца в городе Дергачи на Украине памятник погибшим в Великой Отечественной войне стал жертвой вандалов. Полицейские прибыли на место происшествия, провели осмотр и задокументировали повреждения. Неизвестные откололи кусок статуи, частично разрушили плиточное покрытие и снесли несколько участков забора вокруг памятника.