В селе Калиновка Киевской области 27 ноября снесли очередной памятник чекистам, передает портал nta.ua

Кличко спешно сносит памятник чекистам © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Ранее предпринимались несколько попыток снести его, которые не увенчались успехом. Один из активистов пожаловался на то, что участников акции стали преследовать правоохранительные органы.

В начале месяца в городе Дергачи на Украине памятник погибшим в Великой Отечественной войне стал жертвой вандалов. Полицейские прибыли на место происшествия, провели осмотр и задокументировали повреждения. Неизвестные откололи кусок статуи, частично разрушили плиточное покрытие и снесли несколько участков забора вокруг памятника.