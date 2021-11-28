В пятницу его экстренно госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт.
Артист скончался около двух часов ночи.
Ранее СМИ сообщали, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.
Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. В 1969 году он поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Во время учебы Градский начал выступать сольно. В 1965 году он создал одну из первых советских рок-групп «Славяне», год спустя — «Скоморохи». Дискография Градского насчитывает десятки альбомов. Он — автор музыки более чем к 40 художественным, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.