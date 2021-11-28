Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Об этом 28 ноября сообщили «Известия»

Умер актер Валерий Гаркалин © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Артист скончался около двух часов ночи.

Ранее СМИ сообщали, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.

Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. В 1969 году он поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Во время учебы Градский начал выступать сольно. В 1965 году он создал одну из первых советских рок-групп «Славяне», год спустя — «Скоморохи». Дискография Градского насчитывает десятки альбомов. Он — автор музыки более чем к 40 художественным, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.