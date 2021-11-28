Борьба за власть в Белом доме усиливается вместе с ухудшением состояния президента Джо Байдена. Несмотря на то, что многие эксперты прочили вице-президенту Камале Харрис чуть ли не ключевую роль, её положение в американских властных кулуарах плачевно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Дробницкий.

Приписывание Харрис ключевой роли было изначально неправильным, подчеркнул Дробницкий.

«Её опустили ниже плинтуса во время праймериз, выставили её полной дурой, человеком, который не в состоянии ничего делать, это были намеренные действия, чтобы приподнять Байдена и сделать его неизбежным победителем праймериз и выборов…она человек, которого в Вашингтоне никто не уважает: опыта у неё нет, нормальную администрацию вице-президента ей не создали. Главная её задача — хранить верность и не умирать», — сказал Дробницкий.

По словам эксперта, в случае смерти Байдена у всех в Вашингтоне «по спинам проходит дрожь», так как если президентом станет Харрис, будет настоящая драка за право управлять Америкой. Реальной власти у неё не будет, заключил эксперт.

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