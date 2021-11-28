В результате договорённостей "Зелёные" Германии, как партия подконтрольная Демократической партии США, не будут мешать процессу сертификации российского газопровода, уверен эксперт.
«Они знали об этой системной договорённости. Их лидера Анналену Бэрбок просто не назначат министром иностранных дел либо быстро снимут, если это будет не так. Партия «Зелёных» — это комсомол при Демократической партии США, они начинали как независимые, а сейчас управляется извне», — сказал Дробницкий
В этом и была суть сделки: Германия получает экономически то, что просила, и возможность другой торговли с Россией, что выгодно Берлину, а американцы получают контроль над немецким правительством, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.