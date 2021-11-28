Согласно сведениям эксперта-международника Дмитрия Дробницкого, между Демократической партией США и эшелонами германской власти достигнута договорённость, согласно которой американцы снимут санкции с германского газотранспортного хаба в обмен на приём в правящую коалицию Германии "Зелёных". Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В результате договорённостей "Зелёные" Германии, как партия подконтрольная Демократической партии США, не будут мешать процессу сертификации российского газопровода, уверен эксперт. Сосновский раскрыл, что на самом деле делает Германия с «Северным потоком-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Они знали об этой системной договорённости. Их лидера Анналену Бэрбок просто не назначат министром иностранных дел либо быстро снимут, если это будет не так. Партия «Зелёных» — это комсомол при Демократической партии США, они начинали как независимые, а сейчас управляется извне», — сказал Дробницкий

В этом и была суть сделки: Германия получает экономически то, что просила, и возможность другой торговли с Россией, что выгодно Берлину, а американцы получают контроль над немецким правительством, заключил эксперт.

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