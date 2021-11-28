Ранее в СМИ появилась информация, что администрация Байдена добивается исключения из текста документа пункта о санкциях против «Северного потока-2». Политолог Дмитрий Дробницкий прокомментировал эту информацию в интервью Украина.ру

Согласно сведениям эксперта, между эшелонами власти Германии и США существовала договорённость, согласно которой немецкий бизнес в лице бывшей партии власти ХДС/ХСС, сдавая посты в правительстве, получает в своё распоряжение газотранспортный хаб "Северного потока-2" и этому не препятствуют США. Новая атака на «Северный поток — 2»: cумели ли США выбрать в Германии свое правительство © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Это системная договорённость с немцами, которые свою часть договорённостей выполнили — провели «Зелёных» на ключевые посты в новом правительстве, власть от ХДС/ХСС передана левой коалиции, которая находится под сильным влиянием Демократической партии США, а «Зелёные» — это её филиал. Бизнес по этой договорённости должен был получить свой газораспределительный хаб», — сказал Дробницкий.

То есть это договорённость не с Россией, они снимают санкции не с «Газпрома», а с немецкого газораспределительного хаба, поэтому выполняют пока честно, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.