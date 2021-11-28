Надеяться на вывод страны из-под внешнего управления не стоит, считает эксперт.
«Украинский политический и бизнес-бомонд по определению компрадорский. Даже если такой человек найдется, его собьют на ближних подступах», — сказал Золотарёв, отвечая на вопрос, возможно ли на Украине возникновение своего Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции вступил в перепалку с журналистом Юрием Бутусовым, обвиняя того в связях с олигархом Игорем Коломойским.
Полностью интервью можно прочитать здесь.