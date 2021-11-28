Указ президента России Владимира Путина о признании сертификатов о соответствии товаров, выпущенных в республиках Донбасса, не только не противоречит, но и соответствует Минским соглашениям. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв

Собеседник издания подчеркнул, что даже при формально-юридическом подходе к вопросу, указ Путина полностью соответствует положениям Минского соглашения.

«Если подходить формально, то указ Владимира Владимировича Путина четко ложится не только в дух Минских соглашений, но и в них самих. Если прочитать их внимательно, там написано, что Украина будет всячески способствовать межрегиональному сотрудничеству между республиками и сопредельными государствами, которым является Россия», — сказал Царёв.

Нигде Владимир Владимирович не вышел за рамки, которые были ранее очерчены в Минске. Сказать, что Россия сейчас выходит из Минских соглашений, или отдаляется от них после этого указа, нельзя, заключил эксперт.

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