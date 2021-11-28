Эксперт отметил плачевное состояние украинского флота и практическую невозможность нагнать отрыв от российского.
«Что касается противостояния на море, то Украине очень далеко до тех кондиций, которые могли бы составлять конкуренцию российскому флоту. Для того, чтобы содержать в кондиционном состоянии флот, нужны большие деньги, средства, разработки, наука, инженеры, вузы и профтехучилища. Ничего этого у Украины нет», — сказал Жилин.
Украинским руководством предпринимаются попытки выдать желаемое за действительное в военной сфере, на деле же на долгосрочную войну ресурсов у страны нет, заключил эксперт.
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