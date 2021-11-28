На вооружение Черноморского флота РФ в недавнее время поступили быстроходные суда, способные противостоять украинскому "москитному флоту". Украине практически нечего противопоставить российским морским вооружениям, заявил военный эксперт Александр Жилин в интервью Украина.ру

Эксперт отметил плачевное состояние украинского флота и практическую невозможность нагнать отрыв от российского. Военный специалист рассказал, при каких условиях украинский флот пропустят через Керченский пролив © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанк

«Что касается противостояния на море, то Украине очень далеко до тех кондиций, которые могли бы составлять конкуренцию российскому флоту. Для того, чтобы содержать в кондиционном состоянии флот, нужны большие деньги, средства, разработки, наука, инженеры, вузы и профтехучилища. Ничего этого у Украины нет», — сказал Жилин.

Украинским руководством предпринимаются попытки выдать желаемое за действительное в военной сфере, на деле же на долгосрочную войну ресурсов у страны нет, заключил эксперт.

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