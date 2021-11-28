Националисты, неровно дышащие к "Туркестанскому легиону", стали более активно проявлять себя при новом президенте, что создало ему негативный имидж, подчеркнул эксперт.
«Пауза в российско-казахстанских отношениях, о которой все знают, но стараются не говорить, связана именно с этим. Если при Назарбаеве вся эта свора сидела под плинтусом и вылезала только тогда, когда ей щелкали пальцами, то теперь она поднимает голову», — сказал Грозин.
Либо нынешний президент допускает такое положение дел сознательно, либо не вполне контролирует власть, заключил эксперт.
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