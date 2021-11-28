При новом президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве во властные структуры страны стали проникать националисты. Это не могло пройти бесследно для российско-казахстанских отношений, рассказал в интервью Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

Националисты, неровно дышащие к "Туркестанскому легиону", стали более активно проявлять себя при новом президенте, что создало ему негативный имидж, подчеркнул эксперт. «Казахстан не поможет». Марунич о том, что происходит с запасами угля на Украине © Украина.ру/Нина Зотина

«Пауза в российско-казахстанских отношениях, о которой все знают, но стараются не говорить, связана именно с этим. Если при Назарбаеве вся эта свора сидела под плинтусом и вылезала только тогда, когда ей щелкали пальцами, то теперь она поднимает голову», — сказал Грозин.

Либо нынешний президент допускает такое положение дел сознательно, либо не вполне контролирует власть, заключил эксперт.

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