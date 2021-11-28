Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти ДНР заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне», где живут в том числе российские граждане. Киев официально не подтвердил информацию.
Эксперт отметил, что его батальон пока с этими беспилотниками не сталкивался, но его знакомые россияне, принимавшие участие в боях в Сирии и Ливии, говорили, что до тех пор, пока на участках не появлялись российские «Панцири», «Байрактары» чувствовали себя в небе очень спокойно и наносили серьезный физический и психологический урон.
«Потому что люди на позициях не чувствовали себя защищенными, потому что «Байрактар» работает на двигателе внутреннего сгорания, и его подлет может быть слышным, а может быть и не слышным, так как они убирают до минимума мощность работы двигателя, и он практически не бреющем летит. А могут специально для психологического эффекта врубить звук, чтобы подлет его был слышен, как в свое время немцы включали специальные сирены. То есть ребята, которые с ним сталкивались в боевой обстановке, оценивают этот тип вооружения как достаточно эффективный», — пояснил Ходаковский.
Средства борьбы с Байрактарами есть, но сейчас нужно их внедрить в производство, поставить их на вооружение, а то займет какое-то определенное время, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.