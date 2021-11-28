Сегодня Донбасс не располагает беспилотниками вроде Байрактара, которые были сделаны на высоком технологическом уровне. Есть только кустарные одноразовые модели, предназначенные либо для уничтожения батареи противника, либо живой силы. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский: кто он © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что его батальон пока с этими беспилотниками не сталкивался, но его знакомые россияне, принимавшие участие в боях в Сирии и Ливии, говорили, что до тех пор, пока на участках не появлялись российские «Панцири», «Байрактары» чувствовали себя в небе очень спокойно и наносили серьезный физический и психологический урон.

«Потому что люди на позициях не чувствовали себя защищенными, потому что «Байрактар» работает на двигателе внутреннего сгорания, и его подлет может быть слышным, а может быть и не слышным, так как они убирают до минимума мощность работы двигателя, и он практически не бреющем летит. А могут специально для психологического эффекта врубить звук, чтобы подлет его был слышен, как в свое время немцы включали специальные сирены. То есть ребята, которые с ним сталкивались в боевой обстановке, оценивают этот тип вооружения как достаточно эффективный», — пояснил Ходаковский.

Средства борьбы с Байрактарами есть, но сейчас нужно их внедрить в производство, поставить их на вооружение, а то займет какое-то определенное время, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.