Больше всего программой переселения соотечественников пользуются граждане Казахстана. В стране осталось всего три миллиона русских. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

Русские Казахстана планируют свой отъезд заранее: жители севера страны переезжают к родственникам в приграничные российские регионы. Однако большая часть русского населения живёт также и на казахоязычном юге страны, подчеркнул эксперт. «Казахстан не поможет». Марунич о том, что происходит с запасами угля на Украине © Украина.ру/Нина Зотина

«Значительная часть русских живет именно в казахоязычных регионах или в регионах, которые окружены казахоязычными анклавами — это Алма-Ата, отчасти Чимкент. Русская диаспора живет на юге, а там ситуация другая, чем на севере или востоке», — сказал Грозин.

Эксперт также отметил, что в отличие от Украины, тюркский Казахстан не репрессирует русское и русскоязычное население. Казахстан оказался нормальным государством, взвешивающим свои шаги, заключил Грозин.

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