Донбасс сейчас не готов оказать достаточно эффективного сопротивления Украине, потому что находится в статусе мирных переговоров с Украиной. Хотя понятно, какая цена этим мирным переговорам. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский: кто он © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что Донбасс не проводит каких-то полномасштабных приготовлений, а его артиллерия артиллерия находится на отдалении, как это предусмотрено Минскими соглашениями.

По его словам, если Украина пойдет в наступление, то шансы у нее прорвать оборону Донбасса очень высоки, потому что она будет наносить концентрированный удар на каком-нибудь конкретном направлении, а не по всей линии фронта, а в южном направлении они привлекательны для Украины в том числе и в первую очередь потому, что там проходит граница между Россией и ДНР.

«И если Украина таким глубоким маршем пройдет вдоль границы и возьмет ее под контроль, то политическая окраска ситуации поменяется в какой-то мере. Появятся украинские флаги, появятся международные наблюдатели, появятся всевозможные средства разведки и наблюдения, которые будут сфокусированы на границе. И все дальнейшие предпринимаемые нами действия будут проходить под плотным мониторингом», — указал Ходаковский.

Донбасс не отвечает на обстрелы Украины, потому что главенствует указание не применять огонь без разрешения сверху, а дальше уже включается та самая военная бюрократия, которой требуется долгое время на принятие решений, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.