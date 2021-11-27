Газета отмечает, что в Германии имеются прецеденты запуска других газопроводов (в том числе ответвления «Северного потока») без сертификации.
Авторы статьи считают, что, с учётом высоких цен на газ, уплата штрафа в размере одного миллиона евро была бы вполне оправдана со стороны «Nord Stream 2 AG», являющейся компанией-оператором «СП-2».
Однако представитель немецкого Федерального сетевого агентства по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам заявил изданию, что имеющиеся прецеденты не могут быть применены к «Северному потоку — 2».
Ранее агентство приостановило процесс сертификации компании «Nord Stream 2 AG» в качестве оператора российского газопровода «Северный поток-2».
Согласно пресс-релизу немецкого ведомства, для продолжения процесса компания должна пройти реорганизацию согласно местному законодательству.