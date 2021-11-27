Ранее в этот день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил что США пытаются разжечь конфликт в Донбассе своими заявлениями о якобы готовящемся "вторжении России на Украину".
«Важно, чтобысама смогла позаботиться о собственной обороне и чтобы она сотрудничала с западными организациями, опираясь именно на это. Тем не менее я все равно считаю, что единственный путь — это диалог с Россией. Только так можно найти какое-то решение», — заявил Хаависто.
Несколькими днями ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов.