Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна не будет содействовать Украине в вопросах национальной безопасности и обороны. Об этом он заявил в эфире телеканала Yle 27 ноября

Ранее в этот день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил что США пытаются разжечь конфликт в Донбассе своими заявлениями о якобы готовящемся "вторжении России на Украину". Финляндия готова вакцинировать от COVID-19 украинских заробитчан © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«Важно, чтобы Украина сама смогла позаботиться о собственной обороне и чтобы она сотрудничала с западными организациями, опираясь именно на это. Тем не менее я все равно считаю, что единственный путь — это диалог с Россией. Только так можно найти какое-то решение», — заявил Хаависто.

Несколькими днями ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов.