Ранее Зеленский сообщил в ходе пресс-марафона о якобы запланированной на Украине на первое декабря попытке государственного переворота.
По его словам, граждане России и Украины обсуждали переворот в стране, а в ходе разговора упоминали Ахметова. Бизнесмен назвал эти высказывания ложными.
«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским про якобы втягивание меня в какой-то госпереворот — это полная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», — написал Ахметов.
Во время пресс-марафона Зеленский также заявил о «медиа-атаке» со стороны подконтрольных бизнесмену СМИ.
В выпущенном позднее заявлении Ахметов указал, что сделает все возможное, чтобы «избежать авторитаризма и цензуры на Украине».