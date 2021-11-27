Богатейший предприниматель Украины Ринат Ахметов опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о своей причастности к якобы готовившемуся в стране государственному перевороту. Об этом он заявил 26 ноября со страницы своего холдинга System Capital Management в сети Facebook

Ранее Зеленский сообщил в ходе пресс-марафона о якобы запланированной на Украине на первое декабря попытке государственного переворота.

По его словам, граждане России и Украины обсуждали переворот в стране, а в ходе разговора упоминали Ахметова. Бизнесмен назвал эти высказывания ложными.

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским про якобы втягивание меня в какой-то госпереворот — это полная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», — написал Ахметов.

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В выпущенном позднее заявлении Ахметов указал, что сделает все возможное, чтобы «избежать авторитаризма и цензуры на Украине».