Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву к урегулированию обстановки на границе с Украиной в комментарии немецкому изданию Welt, передает РИА Новости 27 ноября

По словам Столтенберга, "стягивание российских войск к границе с Украиной" это "не просто блеф". Генсек уверен, что подобное происходит второй раз за год.

«Я не могу делать предположения о намерениях России. Но мы видели, что Россия прежде уже применяла силу против своих соседей», — заявил чиновник.

Столтенберг подчеркнул, что альянс и далее будет оказывать "политическую и практическую поддержку" Украине, чтобы она могла защитить себя от "российской агрессии". Немецкий эксперт Рар сказал, будет ли война между Россией и НАТО из-за мигрантов в Белоруссии © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

Как ранее заявлял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Российская Федерация перемещает войска в пределах своей территории на своё усмотрение, и это не должно никого волновать или кому-либо угрожать.

В то же время, США и страны НАТО проявляют повышенную военную активность в черноморском регионе. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины.