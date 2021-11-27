Петиция была размещена 2 ноября в сети Facebook украинским националистом Сергеем Стерненко. За неделю её поддержали более 25 тысяч человек.
По украинским законам, президент страны обязан был рассмотреть её в течение 10 дней и сообщить о результатах на своём официальном сайте.
Стерненко не скрывал, что составил петицию с целью поставить Зеленского в неудобное положение.
По его словам, ему будет интересно наблюдать, как президент страны будет оправдываться за открытые границы государства, с которым Украина якобы находится в состоянии «войны».
В опубликованном Зеленским ответе было сказано, что с 2014 года уже был введён ряд мер по усилению контроля на украинско-российской границе.
«Отмечу также, что введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений», — ответил Зеленский.
По его словам, он направил петицию премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой осуществить такой анализ.
Правительство Украины утверждает, что вооружённый конфликт на востоке страны является, якобы, войной между Российской Федерацией и Украиной.
Официальные лица РФ опровергают эти заявления, указывая на то, что конфликт является внутренним противостоянием киевского правительства и населения Донбасса.
В то же время, по признанию самого украинского правительства, в России проживает не менее трёх миллионов граждан Украины.