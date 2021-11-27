Президент Украины Владимир Зеленский ответил на онлайн-петицию о запрете въезда на Украину гражданам России или введении для них визового режима. Информация об этом появилась 26 ноября на сайте президента

Петиция была размещена 2 ноября в сети Facebook украинским националистом Сергеем Стерненко. За неделю её поддержали более 25 тысяч человек.

По украинским законам, президент страны обязан был рассмотреть её в течение 10 дней и сообщить о результатах на своём официальном сайте.

Стерненко не скрывал, что составил петицию с целью поставить Зеленского в неудобное положение. Секретарь СНБО объяснил, почему Украина не вводит визовый режим с РФ © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

По его словам, ему будет интересно наблюдать, как президент страны будет оправдываться за открытые границы государства, с которым Украина якобы находится в состоянии «войны».

В опубликованном Зеленским ответе было сказано, что с 2014 года уже был введён ряд мер по усилению контроля на украинско-российской границе.

«Отмечу также, что введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений», — ответил Зеленский.

По его словам, он направил петицию премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой осуществить такой анализ.

Украину ведут на убой. Война, которая никому не нужна, может начаться в любой момент © president.gov.ua

Официальные лица РФ опровергают эти заявления, указывая на то, что конфликт является внутренним противостоянием киевского правительства и населения Донбасса.

В то же время, по признанию самого украинского правительства, в России проживает не менее трёх миллионов граждан Украины.