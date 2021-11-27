Немецкая партия «Зелёных» выступает за то, чтобы в РФ была восстановлена «демократия» в стиле девяностых годов, а новый канцлер ФРГ Олаф Шольц — прагматик и сторонник сотрудничества и невмешательства. Об этом рассказал в опубликованном 25 ноября интервью интернет-изданием 47news.ru интервью немецкий эксперт Александр Рар

По словам политолога, партия «Зелёных», входящая в новую правящую коалицию Германии, отказывается признавать за Россией право иметь свои национальные интересы. Они хотели бы видеть в России «демократию» в стиле девяностых годов прошлого века, объяснил Рар.

В Германии на выборах победила СДПГ, делающая ставку на диалог с Москвой © REUTERS, FW1F/Tomasz Janowski

А новый канцлер — сторонник политики разрядки, и диалога, даже очень сложного, уверен политолог.

«Поэтому он будет стараться находить общие проекты, которые всё-таки смогут где-то объединить интересы и Германии, и России», — рассказал Рар.

Александр Рар — немецкий журналист, политолог, историк, бывший советник правительства ФРГ. Родился на Тайване в семье русских эмигрантов.

Занимается исследованием России и Евразии, регулярно выступает в телевизионных программах в Германии и в России.