По словам политолога, партия «Зелёных», входящая в новую правящую коалицию Германии, отказывается признавать за Россией право иметь свои национальные интересы. Они хотели бы видеть в России «демократию» в стиле девяностых годов прошлого века, объяснил Рар.
Поэтому «Зелёные» во главе со своим лидером, Анналеной Бербок, будут стараться «сковывать» дружественную политику Шольца по отношению к России.
А новый канцлер — сторонник политики разрядки, и диалога, даже очень сложного, уверен политолог.
«Поэтому он будет стараться находить общие проекты, которые всё-таки смогут где-то объединить интересы и Германии, и России», — рассказал Рар.
Александр Рар — немецкий журналист, политолог, историк, бывший советник правительства ФРГ. Родился на Тайване в семье русских эмигрантов.
Занимается исследованием России и Евразии, регулярно выступает в телевизионных программах в Германии и в России.