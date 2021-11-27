Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил журналистам за кадром передачи «Свобода слова Савика Шустера» о том, что собирается участвовать в грядущих президентских выборах. Об этом сообщает украинское издание «Остров» 27 ноября

Ранее ряд экспертов выражал заинтересованность в наличии у Разумкова президентских амбиций.

На вопрос, планирует ли он идти в президенты когда-нибудь, Разумков ответил: «Будут выборы — потом пойдем. Я же говорил — я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я тоже поучаствую». Новое лицо. Заменит ли Разумков Зеленского на посту президента © Facebook, Дмитро Разумков

На уточняющий вопрос, в какой ипостаси он намерен участвовать в выборах, Разумков сказал: «В ипостаси тех, кто идет на эти выборы — и президентские, и парламентские».

Отметим, что согласно исследованиям центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, в первом туре выборов президента за Владимира Зеленского готовы проголосовать 25,7% украинцев, за Петра Порошенко — 14%, за Юрия Бойко — 11,7%, за Юлию Тимошенко — 10,1%, за Дмитрия Разумкова — 8,8%.