Даже учитывая скандальную репутацию Савика Шустера, Зеленский на его фоне проигрывал, уверен эксперт.
«Зеленский же начал его колоть, что Шустер богатый журналист, а есть де у нас и бедные, и что Шустер нерезидент Украины. И это когда у самого Зеленского — уже действующего президента страны — выявлены офшоры и подтвержден уход от уплаты налогов», — сказал Лесев.
Зеленский сам задал тон неуважительного общения с журналистами, и по итогу получил полностью дискредитировавшую его картинку, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.