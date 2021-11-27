СМИ уделили повышенное внимание перепалке президента Украины Владимира Зеленского и журналиста Савика Шустера во время пресс-конференции. Киевский писатель Игорь Лесев считает, что в перепалке Зеленский продемонстрировал неадекватность и опозорился. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Даже учитывая скандальную репутацию Савика Шустера, Зеленский на его фоне проигрывал, уверен эксперт.

«Зеленский же начал его колоть, что Шустер богатый журналист, а есть де у нас и бедные, и что Шустер нерезидент Украины. И это когда у самого Зеленского — уже действующего президента страны — выявлены офшоры и подтвержден уход от уплаты налогов», — сказал Лесев.

Зеленский сам задал тон неуважительного общения с журналистами, и по итогу получил полностью дискредитировавшую его картинку, заключил собеседник издания. «Пустозвон. Врун. Параноик.» Лесев жёстко охарактеризовал пресс-конференцию Зеленского © скриншот видео Офіс Президента України

Полностью интервью можно прочитать здесь.