Эксперт заявил, что партия Шольца — СДПГ — выступает против присутствия американского ядерного оружия на территории Германии. Он также указал, что СДПГ всегда были более критичны по отношению к США, чем христианские демократы Ангелы Меркель.
«В правительственном коалиционном договоре не написано, как это было бы при христианских демократах, что Германия будет тратить свои 2% ВВП на НАТО. Это значит, что по этому вопросу могут возникнуть серьёзные трения», — рассказал Рар.
США регулярно оказывают давление на своих партнёров по блоку НАТО с целью довести военные расходы каждой из этих стран до 2% ВВП.
Александр Рар — немецкий журналист, политолог, историк, бывший советник правительства ФРГ. Родился на Тайване в семье русских эмигрантов.