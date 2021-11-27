Немецкий политолог Александр Рар полагает, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц будет представлять проблему для Соединённых Штатов в связи оборонным бюджетом и вооружениями. Об этом он рассказал в опубликованном 25 ноября интервью интернет-изданию 47news.ru

Эксперт заявил, что партия Шольца — СДПГ — выступает против присутствия американского ядерного оружия на территории Германии. Он также указал, что СДПГ всегда были более критичны по отношению к США, чем христианские демократы Ангелы Меркель.

«В правительственном коалиционном договоре не написано, как это было бы при христианских демократах, что Германия будет тратить свои 2% ВВП на НАТО. Это значит, что по этому вопросу могут возникнуть серьёзные трения», — рассказал Рар.

New York Times: Каким политиком будет новый канцлер Германии Олаф Шольц © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк



Александр Рар — немецкий журналист, политолог, историк, бывший советник правительства ФРГ. Родился на Тайване в семье русских эмигрантов.