Эксперт заявил, что прямой угрозы Ахметову в словах президента Зеленского пока нет, но есть завуалированные обвинения. Погребинский напомнил, что Зеленский вызвал Ахметова «на поговорить» в Офис президента, а не в СБУ, куда могли бы «пригласить» реально обвиняемого в госперевороте.
«Судя по тому, как все это звучало, то информация о подготовке переворота с участием денег Ахметова — это липа. Но Зеленский фактически угрожает Ахметову, сказав, что пригласит его не только к себе, а, может быть даже «куда-то еще». А куда еще? Получается, в СБУ», — сказал Погребинский.
Погребинский отметил, что у Ахметова есть свои люди в СБУ, которые предупредят олигарха о реальной степени угрозы, и Ахметов будет действовать в зависимости от этого — продолжит конфронтацию или переедет в Лондон.
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