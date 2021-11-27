Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря и намекнул на причастие к этому олигарха Рината Ахметова. Политтехнолог Михаил Погребинский прокомментировал это в интервью Украина.ру

Эксперт заявил, что прямой угрозы Ахметову в словах президента Зеленского пока нет, но есть завуалированные обвинения. Погребинский напомнил, что Зеленский вызвал Ахметова «на поговорить» в Офис президента, а не в СБУ, куда могли бы «пригласить» реально обвиняемого в госперевороте. «Тут у меня очень простая стратегия»: Зеленский объяснил, почему не будет распускать Верховную Раду © скриншот видео Офіс Президента України

«Судя по тому, как все это звучало, то информация о подготовке переворота с участием денег Ахметова — это липа. Но Зеленский фактически угрожает Ахметову, сказав, что пригласит его не только к себе, а, может быть даже «куда-то еще». А куда еще? Получается, в СБУ», — сказал Погребинский.

Погребинский отметил, что у Ахметова есть свои люди в СБУ, которые предупредят олигарха о реальной степени угрозы, и Ахметов будет действовать в зависимости от этого — продолжит конфронтацию или переедет в Лондон.

Полностью интервью можно прочитать здесь.