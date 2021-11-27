Во время разговора с журналистами президент США сказал, что, возможно, он будет обсуждать этот вопрос с Зеленским.

«Я обеспокоен. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем способность Украины управлять своим государством», — заявил Байден журналистам.

Ранее во время пресс-конференции  Зеленский заявил о имеющейся у него информации о якобы запланированном на Украине на первое декабря государственном перевороте.

«Война Ахметова против государства». Почему Зеленский заговорил о перевороте на своей пресс-конференции
«Война Ахметова против государства». Почему Зеленский заговорил о перевороте на своей пресс-конференции
© скриншот видео Офіс Президента України

По словам президента Украины, он располагает аудиофайлами, которые свидетельствуют, что богатейшего бизнесмена страны Рината Ахметова пытаются втянуть в организацию госпереворота.
Ахметов опроверг данную информацию.