Во время разговора с журналистами президент США сказал, что, возможно, он будет обсуждать этот вопрос с Зеленским.
«Я обеспокоен. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем способность Украины управлять своим государством», — заявил Байден журналистам.
Ранее во время пресс-конференции Зеленский заявил о имеющейся у него информации о якобы запланированном на Украине на первое декабря государственном перевороте.
По словам президента Украины, он располагает аудиофайлами, которые свидетельствуют, что богатейшего бизнесмена страны Рината Ахметова пытаются втянуть в организацию госпереворота.
Ахметов опроверг данную информацию.