На Украине за последние сутки выявили коронавирус у 14 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны 27 ноября

Отмечается, что среди инфицированных коронавирусом за последние сутки — 1296 детей и 212 медработников.

По данным Минздрава Украины, за сутки госпитализировано 3305 человек, умерли 568 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 22946 человек.

В настоящее время страна переживает третью волну эпидемии COVID-19.

Антирекорд смертности от коронавируса на Украине был установлен 15 ноября. Центр Киева атаковали антипрививочники - ВИДЕО © кадр из видео Украина.ру

В этот день Минздравом страны было зарегистрировано 838 летальных случаев.

Сейчас смертность от инфекции медленно идёт на спад.

Украина занимает одно из последних мест в Европе по уровню вакцинации от COVID-19. По состоянию на 25 ноября, лишь 24% населения страны было полностью вакцинировано от коронавирусной инфекции.