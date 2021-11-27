Отмечается, что среди инфицированных коронавирусом за последние сутки — 1296 детей и 212 медработников.
По данным Минздрава Украины, за сутки госпитализировано 3305 человек, умерли 568 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 22946 человек.
В настоящее время страна переживает третью волну эпидемии COVID-19.
Антирекорд смертности от коронавируса на Украине был установлен 15 ноября.
В этот день Минздравом страны было зарегистрировано 838 летальных случаев.
Сейчас смертность от инфекции медленно идёт на спад.
Украина занимает одно из последних мест в Европе по уровню вакцинации от COVID-19. По состоянию на 25 ноября, лишь 24% населения страны было полностью вакцинировано от коронавирусной инфекции.