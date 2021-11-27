В то время, как многие местные жители помогают идущим по лесам мигрантам, польское правительство убивает их голодом, жаждой и переохлаждением. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 ноября на сайте немецкого государственного издания Deutsche Welle

Корреспондент издания Амиен Эссиф, побывавший на польско-белорусской границе, рассказал, что зона чрезвычайного положения, объявленная польским правительством после начала миграционного кризиса, предназначена, в частности, для того, чтобы не дать местным жителям помочь мигрантам в ней выжить.



«Но если жизни не спасают польские власти, на помощь людям приходят жители Польши, и это вселяет надежду. В ситуации, когда такие крупные международные организации как «Врачи без границ» или Save the Children не могут делать свою работу, на их место заступают местные жители. Ведь полиция не может запретить им свободно передвигаться. Некоторые из жителей приграничной зоны зажигают свет в своих окнах, чтобы подать мигрантам сигнал: здесь вы можете попросить о помощи», — отмечает немецкий корреспондент.



По мнению Эссифа, приграничная полоса Польши стала «зоной без демократии», а ЕС теряет репутацию, позволяя польскому правительству жестоко обращаться с беженцами на своей территории.

Польские власти не разрешают врачам-добровольцам оказывать помощь беженцам © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Польша утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки.

Белоруссия отвергает эти обвинения и, в свою очередь, обвиняет Варшаву в жестоком обращении с мирными людьми.