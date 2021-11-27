Президенту России Владимиру Путину не нужно прибегать к военным мерам на территории Украины, чтобы радикально повлиять на ситуацию в стране. Достаточно перекрыть ключевые поставки, считает политолог Андрей Золотарёв. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт напомнил, что во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский назвал вал публикаций о «полномасштабном вторжении России» на Украину элементом запугивания.

«Другое дело, что никакой нужды нажимать красную кнопку у Владимира Путина нет, учитывая, что 40 млрд было вложено в «Северный поток — 2» и готовится встреча с Байденом. Любая война преследует целью улучшить ситуацию, которая было до того. Никаких выгод она Путину и России не несет», — сказал Золотарёв. Зеленский заявил, что при эскалации в Донбассе Украина может рассчитывать только на себя © скриншот видео Офіс Президента України

Путин одним росчерком пера может устроить Армагеддон на территории Украины, если к концу декабря страна останется без угля с веерными отключениями и остановкой предприятий. Этот ущерб сопоставим с ущербом от военных действий, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.