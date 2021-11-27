Многое в решении пойти на второй срок будет зависеть от текущей политической конфигурации, отметил эксперт. Зеленский сейчас в положении войны против всех, и только если он проскочит эту зиму без того, что его рейтинг опустится до отметки в 10-12 процентов, тогда можно будет говорить о втором сроке, подчеркнул Золотарёв.
«Если он переживет эту зиму, то на выборах Зеленский будет делать акцент на модернизации страны, учитывая его выступление на форуме «Большое строительство: авиация и туризм», где он анонсировал создание национальной авиационной компании, закупки 20 французских аэробусов и строительство новых аэропортов. Думаю, он будет двигаться в этом направлении», — сказал Золотарёв.
Эксперт также напомнил, что дольше одного срока в президентском кресле Украины никто не задерживался.
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