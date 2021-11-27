Решение баллотироваться на второй срок президент Украины Владимир Зеленский ещё не принял, однако некоторые шансы удержаться у власти, "проскочив" зиму, у него есть. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Андрей Золотарёв

Многое в решении пойти на второй срок будет зависеть от текущей политической конфигурации, отметил эксперт. Зеленский сейчас в положении войны против всех, и только если он проскочит эту зиму без того, что его рейтинг опустится до отметки в 10-12 процентов, тогда можно будет говорить о втором сроке, подчеркнул Золотарёв. «Тут у меня очень простая стратегия»: Зеленский объяснил, почему не будет распускать Верховную Раду © скриншот видео Офіс Президента України

«Если он переживет эту зиму, то на выборах Зеленский будет делать акцент на модернизации страны, учитывая его выступление на форуме «Большое строительство: авиация и туризм», где он анонсировал создание национальной авиационной компании, закупки 20 французских аэробусов и строительство новых аэропортов. Думаю, он будет двигаться в этом направлении», — сказал Золотарёв.

Эксперт также напомнил, что дольше одного срока в президентском кресле Украины никто не задерживался.

Полностью интервью можно прочитать здесь.