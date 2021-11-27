Особых политических интриг в Казахстане в ближайшее время не предвидится. Главная проблема — социально-экономическая обстановка в стране и в мире, особенно на примере пандемии коронавируса. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook Сергей Лавров в своей статье для «Российской газеты», посвященной 29-летию установления российско-казахстанских отношений, заявил, что «отдельные случаи» проявления ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана «во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией». По его словам, Москва и Нур-Султан оперативно реагируют на такие случаи.

На сегодняшний момент главная задача в руководстве Казахстана — обеспечить внутреннюю социально-экономическую стабильность, вывезти экономику из кризиса, которая обусловлена пандемией и продолжающимся мировым экономическим кризисом, отметил эксперт.

«В плане внешней политики власти Казахстана будут поддерживать привычный многовекторный баланс. Насколько им это удастся — другой вопрос. Будем посмотреть», — указал Намовир.

Основной же посыл главы МИД РФ Сергея Лаврова в статье о российско-казахстанских отношений состоит в том, что нельзя портить прекрасные отношения и нельзя создавать проблемы на ровном месте, заключил собеседник издания.

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