Ранее некоторые казахстанские эксперты стали высказывать мнение, что Казахстан не сможет разорвать отношения с Россией просто в силу географии, и в связи с этим стали вести разговоры о построении транспортных маршрутов на Каспии через Турцию и Азербайджан.
Казахстан с Россией помимо самой протяженной сухопутной границей связывает большое количество транзитных коридоров, идут грузы из Китая в Европу, Казахстан по российским трубопроводам поставляет свои нефтепродукты, и одномоментно эти связи разорвать при всем желании не получится, отметил эксперт.
«В этом смысле Казахстан и Россия действительно связаны экономическими и хозяйственными цепочками», — констатировал Намовир.
Собеседник издания добавил, что в плане внешней политики власти Казахстана будут поддерживать привычный многовекторный баланс, насколько им это удастся — другой вопрос.
Полностью интервью можно прочитать здесь.