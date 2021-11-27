Транспортные маршруты через Каспий в теории осуществимы, но на практике это дорогостоящая и нерентабельная затея. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Казахстан с Россией помимо самой протяженной сухопутной границей связывает большое количество транзитных коридоров, идут грузы из Китая в Европу, Казахстан по российским трубопроводам поставляет свои нефтепродукты, и одномоментно эти связи разорвать при всем желании не получится, отметил эксперт.

«В этом смысле Казахстан и Россия действительно связаны экономическими и хозяйственными цепочками», — констатировал Намовир.

Собеседник издания добавил, что в плане внешней политики власти Казахстана будут поддерживать привычный многовекторный баланс, насколько им это удастся — другой вопрос.

Полностью интервью можно прочитать здесь.