Россия способна помочь союзному государству с миграционной проблемой, однако принятие тысяч лиц с Ближнего Востока может повлечь проблемы для российских спецслужб. Об этом в интервью Украина.ру рассказал президент Центра Глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин

Эксперт отметил недостаточную степень интеграции в рамках Союзного государства, но признал вероятность российской помощи Белоруссии.

«Россия может помочь разрулить эту ситуацию и через посредничество с европейскими партнёрами, и через гуманитарную помощь, и через принятие части мигрантов. У России большой опыт миграционной политики, в том числе после распада СССР, отработанные методы и давайте говорить откровенно нехватка человеческих ресурсов», — сказал Злобин. Беженцы или все же мигранты? Злобин назвал истинную причину атаки границы © AP, Czarek Sokolowski

Однако перед Москвой встанет вопрос культуры, религии принимаемых граждан, а также террористическая угроза, заключил эксперт.

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