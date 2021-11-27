Эксперт отметил недостаточную степень интеграции в рамках Союзного государства, но признал вероятность российской помощи Белоруссии.
«Россия может помочь разрулить эту ситуацию и через посредничество с европейскими партнёрами, и через гуманитарную помощь, и через принятие части мигрантов. У России большой опыт миграционной политики, в том числе после распада СССР, отработанные методы и давайте говорить откровенно нехватка человеческих ресурсов», — сказал Злобин.
Однако перед Москвой встанет вопрос культуры, религии принимаемых граждан, а также террористическая угроза, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.