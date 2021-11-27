Причиной высокой коррумпированности крымских чиновников является их украинское прошлое, рассказал в интервью Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

На Украине коррупция считается уголовным проступком лишь условно, объяснил Царёв. Многие чиновники, перейдя под российскую юрисдикцию, не успевают перестроиться. Олег Царев рассказал, кто победит в противостоянии между Ахметовым и Зеленским © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Надо еще сказать о том, что действительно, Москва понимает эту проблему, именно поэтому количество силовиков на душу населения на полуострове больше, чем на материке. Хоть и на материке количество силовиков совсем не малое. При этом у каждого сотрудника правоохранительных органов существует свой план по возбуждению уголовных дел. Насколько мы видим в Крыму, этот план они выполняют и перевыполняют», — рассказал Царёв.

Руководство Крыма и лично Сергей Валерьевич Аксенов достаточно жестко относятся к коррупции среди чиновников и поддерживает действия силовиков, отметил собеседник издания.

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