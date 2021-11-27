Собеседник издания опроверг информацию соцопроса, парируя фактом, что большинство населения Финляндии не хочет вступления страны в НАТО, а, следовательно, не рассматривает Россию как угрозу.
Бекман коснулся и вопроса отношений России и Финляндии.
«Если объективно оценивать наши отношения с Москвой в последние годы, то они положительные, открытые, у нас есть многостороннее сотрудничество в разных отраслях. Наши отношения процветают. Но, к сожалению, большая проблема для Финляндии — это атлантисты и их деятельность. Это «пятая колонна» НАТО. Именно они проделывают такие спецпроекты», — заявил Бекман.
Эксперт дополнил, что руководство НАТО осталось недовольным визитом в Финляндию, так как страна не намерена вступать в Альянс.
Полностью интервью можно прочитать здесь.