В преддверии визита руководства НАТО в Финляндию в стране опубликовали некий соцопрос, согласно которому 60% финнов считают Россию военной угрозой. Финский эксперт Йохан Бекман считает, что это лишь одна из попыток очернить динамичные отношения Москвы и Хельсинки. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Собеседник издания опроверг информацию соцопроса, парируя фактом, что большинство населения Финляндии не хочет вступления страны в НАТО, а, следовательно, не рассматривает Россию как угрозу.

Бекман коснулся и вопроса отношений России и Финляндии. Финляндия готова вакцинировать от COVID-19 украинских заробитчан © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«Если объективно оценивать наши отношения с Москвой в последние годы, то они положительные, открытые, у нас есть многостороннее сотрудничество в разных отраслях. Наши отношения процветают. Но, к сожалению, большая проблема для Финляндии — это атлантисты и их деятельность. Это «пятая колонна» НАТО. Именно они проделывают такие спецпроекты», — заявил Бекман.

Эксперт дополнил, что руководство НАТО осталось недовольным визитом в Финляндию, так как страна не намерена вступать в Альянс.

Полностью интервью можно прочитать здесь.