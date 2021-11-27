Бекман назвал опрос дешёвым пропагандистским трюком, совершенным в преддверии визита руководства НАТО в Финляндию.
«Там было написано, что 60 процентов финнов считают Россию военной угрозой. Я в это не верю. Большинство финнов относятся к России положительно или крайне положительно, а остальные как минимум нейтрально. Более того, если бы 60 процентов финнов действительно считали Россию угрозой, то финны хотели бы вступить в НАТО. Но как показывают многие объективные опросы последних лет, от 70 до 80 процентов финнов этого не хотят, — сказал Бекман.
Публикацию таких фейковых опросов эксперт назвал предательством национальных интересов Финляндии.
Полностью интервью можно прочитать здесь.