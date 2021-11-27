Тезисы о «нападении России на Украину» являются частью информационной войны, подчеркнул эксперт.
«Прежде всего, таким образом можно скрывать подготовку ВСУ к возможны силовым действиям против ЛДНР. Другое направление сопряжено с тем, что под встречу между президентами США и РФ можно на ровном месте можно нагнетать напряжение, которое во время переговоров с позиции силы можно снять или обменять на что-то, разрядив обстановку», — сказал Кошкин.
Подобного рода нагнетания могут также влиять на коммерческие проекты, так, Америкой предпринимаются психологические операции с целью создать в умах европейцев некую «угрозу», которую им несёт «Северный поток-2».
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