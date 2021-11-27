Информационная кампания о неизбежности «нападения России на Украину» имеет целью отвлечение населения от подготовки к силовым действиям ВСУ против республик Донбасса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный политолог Андрей Кошкин

Тезисы о «нападении России на Украину» являются частью информационной войны, подчеркнул эксперт.

«Прежде всего, таким образом можно скрывать подготовку ВСУ к возможны силовым действиям против ЛДНР. Другое направление сопряжено с тем, что под встречу между президентами США и РФ можно на ровном месте можно нагнетать напряжение, которое во время переговоров с позиции силы можно снять или обменять на что-то, разрядив обстановку», — сказал Кошкин. Казахстанский эксперт рассказал, что сделает республика, если между Россией и Украиной начнется война © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Подобного рода нагнетания могут также влиять на коммерческие проекты, так, Америкой предпринимаются психологические операции с целью создать в умах европейцев некую «угрозу», которую им несёт «Северный поток-2».

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