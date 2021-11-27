Ранее источник в Генштабе ВС России раскрыл план Киева по захвату Донбасса. По его данным, нависла угроза наступления по сценарию, который в прошлом году реализовал Азербайджан в Нагорном Карабахе. Военный корреспондент Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру оценил реалистичность таких планов

По сведениям источника, атака украинских войск планируется в конце декабря — начале января. Стешин подчеркнул, что план украинский план "быстрой войны" неадекватен с военной точки зрения.

«Очень тяжело штурмовать линию обороны, которая выстраивалась в Донбассе все последние семь лет. Я бывал в Приазовье и знаю, что там настолько все перекопано, что можно сутками не подниматься на поверхность. Плюс, не будем скрывать, что на приграничных полигонах в полной боевой готовности стоят наши войска», — сказал Стешин. «Кровавый должок Запада»: Стешин пояснил, зачем сейчас заговорили про гибель «Курска» © Facebook, Дмитрий Стешин

Каким бы ни был массовый удар Украины, продержаться до подхода самолетов ополчение сможет, потому что оно защищает свою землю, заключил эксперт.

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